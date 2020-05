Bila je veliki politični up, zdaj pa trepeta za svoje življenje SiOL.net Manuela Schwesig je bil pred leti ministrica v vladi Angele Merkel in veliki up nemških socialdemokratov. Zdaj je ministrska predsednica zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko in zaradi raka v strahu pred okužbo z novim koronavirusom.

