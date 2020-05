Mineva 40 let od smrti Josipa Broza Tita 24ur.com V kliničnem centru v Ljubljani je 4. maja 1980 umrl dosmrtni predsednik nekdanje Jugoslavije Josip Broz Tito. Pokopali so ga štiri dni kasneje v Beogradu. Njegova smrt je številne prebivalce takratne Jugoslavije, tudi v Sloveniji, pahnila v globoko žalost. Hkrati pa so se že pojavile prve skrbi glede prihodnosti države.

