Testirali so VSE! 14 od 18 klubov nemške lige brez pozitivnega vzorca, čakajo še na ... Ekipa V Nemčiji so pri prizadevanjih, da bi se lahko nogometaši čim prej vrnili na zelenice in dokončali sezono, testirali člane ekip vseh moštev prve lige. Kot poroča časnik Kicker, je bilo v nedeljo zvečer pri 14 od 18 članov bundeslige jasno, da nimajo pozitivnih vzorcev.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno





Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Urška Bačovnik

Tomaž Gantar