Bi znali pravilno ravnati v primeru požara? #nagradna igra SiOL.net Danes je mednarodni dan gasilcev, zato si boste na Planetu lahko ogledali predstavitveno oddajo Gasilci, s katero se bomo poklonili požrtvovalnemu delu in vrhunski pripravljenosti prostovoljnih gasilcev in gasilk. Za vas pa smo pripravili tudi posebno nagradno igro, s katero želimo ozavestiti ljudi o pomembnosti vloge gasilcev v naši družbi in da lahko tudi sami, z odgovornim vedenjem, vsaj malce pripomoremo k temu, da jim pomagamo.

