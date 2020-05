Hojs napovedal odprtje kontrolnih točk na Erjavčevi v Novi Gorici in Brdih Vlada RS Minister za notranje zadeve Aleš Hojs s sodelavci je danes, 4. maja 2020, obiskal zahodno mejo. Obisk je začel v Ratečah in ga sklenil v Novi Gorici. Srečal se je z župani oziroma predstavniki občin Kranjska Gora, Bovec, Kobarid, Tolmin in Nova Gorica. Glavni namen srečanj je bila predvsem seznanitev z obmejno problematiko in prehajanjem državne meje v času omejitev zaradi epidemije.

