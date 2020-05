Mlekarji in trgovci v času pandemije pozivajo k nakupu slovenskih izdelkov Krizno ogledalo Največje slovenske mlekarne in trgovci želijo z akcijo Slovensko mleko nas povezuje ozaveščati potrošnike o njihovi vlogi pri zagotavljanju stabilnosti domače mlekarske verige v času pandemije koronavirusa. "Če potrošnik poseže po domačem izdelku, bo podprl našega kmeta in delovna mesta v slovenskih podjetjih," pozivajo v panožni zbornici pri GZS.

