Sinoči ob 22.10 uri je na Novomeški cesti v Straži voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Vozilo je nato zagorelo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pogasili goreče vozilo in drevo, razsvetlili kraj in nudili pomoč policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vozilo je popo ...