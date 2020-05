Celjsko višje sodišče je zavrnilo pritožbo 30-letnega Velenjčana Anžeta Jelena, glavnega v hudodelski združbi, ki je ropala premožne družine na Celjskem in v Velenju. Potrdilo je kazen 17 let in pol zapora, na kar ga je novembra lani obsodilo okrožno sodišče.



