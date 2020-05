“V Sloveniji, tega posla ne bi nikoli podpisali, saj je bil ves riziko na naši strani, saj nismo prejeli od države nobenega denarja ali kredita v katerikoli obliki, kaj šele, da smo se s komerkoli dogovarjali o kakršnikoli provizijah, saj tudi glede na ekstremna povišanja cen in tudi glede na to, da smo podali vlogo za manjše povišanje cen, le te odobritve nismo nikoli dobili in so bile potrjene c ...