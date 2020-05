Polovične najemnine za gostinske vrtove Dnevnik Ljubljanski svetniki so se strinjali, da Mestna občina Ljubljana nameni do dva milijona evrov proračunskih rezerv za plačilo izdatkov, ki so povezani z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in blažitev posledic epidemije.

