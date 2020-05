Elon Musk dal otroku ime X Æ A-12, žena pojasnila pomen 24ur.com Ameriški podjetnik je v času karantene postal očka in dobil že šestega otroka. Ta je za njegovo partnerico, glasbenico Grimes, prvi. Da je postal očka, je oznanil na Twitterju, tam objavil prvo fotografijo in tudi razkril ime, za katerega so sprva mislili, da se šali. A očitno se ne.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek