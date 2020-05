V Šiški nad policiste s kamenjem in avtomobilom, stanovalec logaškega azilnega doma pa z nožem 24ur.com Ljubljanski policisti so obravnavali primera grožnje policistom s hladnim orožjem. V prvem primeru je šlo za 46-letnega državljana Irana, ki je v azilnem domu v Logatcu z nožem grozil zaposlenemu, nato pa še policistom, v drugem pa za 52-letnega moškega, ki se je izogibal prestajanju zaporne kazni in se prav tako fizično uprl policistom ter jim grozil z nožem. Pri begu pa sta mu z napadom na poli...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Iran

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek