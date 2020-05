Končno se je pokazala: Adele shujšala do neprepoznavnosti #video SiOL.net Včeraj je pevka Adele praznovala 32. rojstni dan in ob tej priložnosti je svoje zveste oboževalce končno razveselila s fotografijo, kjer je pokazala svojo novo, nadvse vitko postavo. To je prvič, da se je sicer precej sramežljiva zvezdnica po drastični transformaciji povsem pokazala svetu.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek