Znova zagoreli odpadki v mariborski Surovini RTV Slovenija V obratu za predelavo odpadkov Surovina v Mariboru je torek zvečer znova gorelo. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so malo po 21. uri zagorele smeti, gasilci pa so ob pomoči delavcev podjetja prekopali kup smeti in pogasili žarišča.

