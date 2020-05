VIDEO: Pozor, kolesarji in motoristi na cesti, upoštevajte prometne predpise! Lokalec.si Policisti opozarjajo, da je na cesti vse več motoristov in kolesarjev, zato so njim še posebej namenjena opozorila. Zaradi nedavne odprave splošne omejitve gibanja na občine pa je posledično tudi več vseh udeležencev prometa na cesti. Zato policisti pozivajo prav vse k odgovornemu vedenju in upoštevanju cestno-prometnih pravil. Več v videoprispevku: Izvajajo nadzor nad kršitvami […]

