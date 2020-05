Svet zavoda komunikacijo vodstva in zdravnikov ptujske bolnišnice ocenil za neprimerno Večer Svet zavoda ptujske bolnišnice na izredni seji o neprimerni komunikaciji vodstva in zaposlenih bolnišnice, ki je ob napovedani, a nato neizvedeni selitvi ljutomerskih upokojencev v bolnišnico močno odmevala. Poročilo vodstva bolnišnice z dodatnimi pojasnili pričakujejo do 15. maja.

