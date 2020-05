Nemčija odpira vse trgovine: 'Prva faza pandemije je za nami' 24ur.com V Rusiji so že četrti dan zapored zabeležili več kot 10.000 novih okužb, a smrtnost še vedno ostaja nizka. Avstrija medtem napoveduje podaljšanje nadzora na mejah. Nemška kanclerka Angela Merkel in ministrski predsedniki nemških zveznih dežel pa so se dogovorili za nadaljnje rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu. Med drugim odpirajo vse trgovine, pri čemer bo obvezno nošenje mask. O odprtju...

