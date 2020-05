Oče in sin kljub porazu navdušila z izjemno srčnostjo in borbenostjo #video SiOL.net V zadnji oddaji Preživetje v divjini smo na preizkušnji preživetja v divjini spremljali očeta in sina. Brane T. Červek je zanju pripravil mini vojaško urjenje, ki je oba postavilo na realna tla. Kljub temu,da sta se morala na koncu predati, pa sta pokazala izjemno srčnost in voljo ter s tem navdušila tudi Braneta, ki jima je dejal, da sta na doseženo lahko odkrito ponosna.

