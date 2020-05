Zavod za blagovne rezerve bi imel 350 ton mleka v prahu, ponudbi le za 70 ton Primorske novice Zavod za blagovne rezerve je aprila iskal ponudbe za nakup do 350 ton mleka v prahu, predelanega iz slovenskega mleka. Prijavo so oddali v Pomurskih mlekarnah in Mlekarni Celeia, skupno bodo predelali 70 ton mleka. Ta mesec bo zavod predvidoma iskal ponudnike za nakup do 530 ton mleka v prahu.

