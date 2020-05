Italijanski veleposlanik na Goriškem tudi o vzpostavitvi ekonomske cone Primorske novice Sproščanje ukrepov ob epidemij pri nas in v Italiji je dobrodošlo, upati je, da se bo našla rešitev za turizem, ki je zaradi zaprt meje prizadet, sta se v Novi Gorici strinjala italijanski veleposlanik Carlo Campanile in novogoriški župan Klemen Miklavič. Ta je poudaril, da si bosta Gorici prizadevali za krepitev gospodarstva in vloge čezmejne regije.

Sorodno Oglasi