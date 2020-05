Podjetje Seti bo kazensko in odškodninsko preganjalo poslanca Marka Bandellija in stranko SAB, če se poslanec javno ne opraviči za navedbe, da so maske iz materiala airlaid »sekret papir«. Podjetje zahteva tudi umik posnetkov njegovega nastopa v državnem zboru, ki sta jih Bandelli in SAB delila na družbenih omrežjih.



