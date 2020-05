Obtožili so ga, da je moril paciente, zdaj so ga izpustili na prostost zurnal24.si Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilstva v primeru oprostilne sodbe zdravniku Ivanu Radanu in potrdilo sodbo okrožnega sodišča. Tako je Radan, ki je bil med drugim obtožen uboja štirih bolnikov, pravnomočno oproščen, poroča Delo.

