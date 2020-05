Medved napadel 56-letnega pohodnika nad vasjo Želimlje: 'Drug drugega sta se ustrašila' 24ur.com V torek zvečer je v okolici vasi Želimlje medved napadel pohodnika, ta je pri tem utrpel nekaj udarcev in prask, a ni bil huje poškodovan. Dogodek se je zgodil v gozdu, ko je pohodnik stopil na pot in medveda presenetil. "Drug drugega sta se ustrašila. Gospod dogodka absolutno ni izzval. Oba z medvedom sta se znašla v istem trenutku na istem kraju," je dejal vodja oddelka za gozdne živali in lovs...

