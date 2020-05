Obljubljena in realna poraba goriva: kdo je v žepu držal največjo figo? SiOL.net Zveza potrošnikov Slovenije z nazornim prikazom starega merilnega sistema za uradno merjenje porabe goriva prikazuje, kako pomemben bo dokončen prehod na precej bolj realno merjenje WLTP. Razlike med obljubljenimi in dejanskimi porabami so bile nekoč zares ogromne.

Sorodno

Oglasi