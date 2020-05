Želijo si čimprejšnje vrnitve v šolo Primorske novice Pandemija koronavirusa je v pouk na daljavo prisilila tudi v trinajst primorskih glasbenih šola, ki te dni s svojih spletnih strani vabijo k vpisu v novo šolsko leto. Učitelji in učenci so se hitro in učinkovito prilagodili novim pedagoškim metodam, a dejstvo je, da spletna orodja pri pouku glasbe, predvsem različnih inštrumentov, nikakor ne morejo nadomestiti osebnega stika. Z malo sreče bo ta spet mogoč 18. maja.

