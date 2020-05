Predsedniške volitve na Poljskem bodo preložene, izpeljali pa jih bodo po pošti Reporter Volitve novega poljskega predsednika, predvidene za to nedeljo, bodo preložene, izpeljali pa jih bodo po pošti. To je včeraj sporočil vodja vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski. O tem so se dogovorile sprte strani v

Sorodno









Oglasi