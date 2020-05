Šarec bo sedel na kolo in šel protestirat proti Janši: Na Trgu republike bo gneča Reporter V LMŠ, SD in Levici so včeraj napovedali udeležbo oz. pozvali na protivladne petkove proteste na kolesih. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v tej luči na Twitterju ugotavljal, da bo na Trgu republike gneča. Premier Janez Janša pa je predstavnikom opozicije n

