Zapeljal s ceste in končal v potoku: vozilo uničeno, voznik poškodovan 24ur.com Gorenjski policisti so obravnavali prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Na Polici pri Naklem sta trčila kolesarja, vzrok za nesrečo pa je bila nepravilna stran vožnje kolesarke, ki je utrpela lažje poškodbe. Huje pa je bilo pri Zgornji Sorici, kjer je voznik zapeljal s ceste in končal v potoku, vozilo pa je bilo uničeno.

