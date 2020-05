V Želimljah medvedka napadla pohodnika, ta je sam prišel do doma, nato pa padel v nezavest Dnevnik V vasi Želimlje v občini Škofljica je v torek zvečer medvedka huje poškodovala pohodnika. Ta je po napadu sam prišel do doma, nato pa padel v nezavest. Po neuradnih informacijah ima hujše notranje poškodbe in se zdravi na intenzivni negi.

