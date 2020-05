Umrl je Florian Schneider, soustanovitelj zasedbe Kraftwerk Primorske novice V 74. letu starosti je po hudi bolezni umrl Florian Schneider, soustanovitelj in klaviaturist kultne nemške elektronske glasbene zasedbe Kraftwerk. Novico o smrti je potrdila glasbena založba Sony Berlin. Schneider je sicer umrl že konec aprila v Düsseldorfu in so ga tudi že pokopali v krogu svojcev, piše nemška tiskovna agencija dpa.

