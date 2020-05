Pogačar podaljšal pogodbo do leta 2024 24ur.com Da je eden od najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu Tadej Pogačar več kot upravičil zaupanje svojega dozdajšnjega delodajalca, priča podaljšanje pogodbe z UAE Team Emirates do konca leta 2024. To je nekakšen obliž na dogajanje v zadnjih dveh mesecih, ko je pandemija koronavirusa ohromila svetovni šport.

