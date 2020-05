Hitovi gostinci se vračajo na delo Primorske novice V družbi Hit odpirajo terase treh gostinskih enot na Goriškem, na delo pa se vrača 23 zaposlenih, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Priprave na odprtje so v polnem teku, posebej pa so pozorni na varnost gostov in zaposlenih. Ponudba bo prilagojena, poudarek bo tudi na pridelkih lokalnih ponudnikov, dodajajo.

