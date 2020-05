V okolici Škofljice, blizu Ljubljane, je v torek zvečer medved napadel 56-letnega moškega, ki se je sprehajal po gozdni poti. Sprehajalec ni opazil medveda in ga je očitno presenetil. Zaradi bližine je medved moškega napadel, ta pa se je branil z rokami in pohodno palico, so sporočili z zavoda za gozdove. Na srečo ni utrpel težjih poškodb in ni v življenjski nevarnosti. Moški se je v šoku in z ran ...