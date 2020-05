Na Hrvaškem iz sadnega vina namesto jabolčnika izdelali razkužilo 24ur.com V tovarni Carlsberg Croatia v Koprivnici na Hrvaškem so iz sadnega vina, ki je bilo namenjeno izdelavi jabolčnika, naredili razkužilo. Podarili so ga svojim zaposlenim in lokalni skupnosti. V družbi poudarjajo, da gre za izjemo v času pandemije covida-19 in da bodo še naprej izdelovali jabolčnik, ki ga izvažajo v približno 20 držav.

