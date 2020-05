36. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Sprejela je tudi Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo.

