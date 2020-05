Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt ukrepov, ki jih bo v naslednjih 12 mesecih sprejela za boljše izvajanje, nadzorovanje in usklajevanje pravil EU o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Cilj je odpraviti morebitne preostale vrzeli in šibke točke v pravilih EU, so danes sporočili iz Bruslja.