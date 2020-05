Najstnika s skuterjema bežala pred policisti Primorske novice V samo enem dnevu so koprski prometni policisti v sodelovanju s kolegi drugih enot zasegli šest mopedov in našteli številne kršitve. Skrbi tudi ugotovitev, da marsikateri voznik sede na motor ali moped pod vplivom alkohola. Med nadzorom so policisti ustavljali tudi najstnika na skuterjih, a sta jim poskušala zbežati. Za oba se je beg končal precej boleče, s padcem.

