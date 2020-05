Največ brez dela ostali v gostinstvu, turizmu, trgovini ... Aprila 11.000 ljudi več na zavodu za zap Večer Največ jih je ostalo brez dela v gostinstvu in turizmu, predelovalni industriji in trgovini. Še vedno iskani delavci v gradbeništvu, zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi za dela v kmetijstvu.

Sorodno



































Oglasi