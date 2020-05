Koronamobilnost: kako so se spremenile potovalne navade ljudi? SiOL.net Koronavirus je ustavil javni promet in spremenil naše dnevne navade. Posledično se je spremenil tudi naš pogled na mobilnost, številni pa so začeli uporabljati drugačne oblike mobilnosti – kolo, skiro ali pa so pot prehodili peš. Pri AMZS zato želijo s spletnim vprašalnikom pridobiti natančnejšo sliko mobilnosti prebivalcev Slovenije v času epidemije.

Sorodno







Oglasi Omenjeni AMZS

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Tone Pavček

Aleksander Čeferin