Pisal se je december 2018, ko je takratni predsednik Vlade RS Marjan Šarec v prednovoletnem intervjuju za nacionalno televizijo izjavil, da je šel na volitve z lastno stranko zato, da bi se zgodile kakšne spremembe, zato pa so potem tudi sledile menjave pod njegovo taktirko tako v vojski, policiji, NPU in še kje. Danes je jasno, da so pod Šarčevo vlado leteli vsi takratni direktorji, vodje in nače ...