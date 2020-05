Še je čas za uveljavljanje oprostitve prispevkov Gorenjski glas Kranj – Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci imajo samo še danes, v petek, in jutri, v soboto, čas, da na podlagi izjave uveljavljajo oprostitev prispevkov za socialno zavarovanje za del marca (od 13. marca dalje) in za april.

