Življenje je polno zanimivih, pomembnih in manj pomembnih trenutkov. Tako so obletnice lahko lepe ali pa manj lepe, odvisno od spomina, a ne glede na to, kakšen je, jih večinoma obeležujemo. Že od malih nog. Prvi zob, prva svečka, prva punca, polnoletnost, diploma, prva služba, poroka … Vsekakor so obletnice vedno dober razlog za slavje. Višja kot je številka in bolj kot je okrogla, večji in boljši je razlog za praznovanje.



