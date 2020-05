Najmanj 16 delavcev migrantov spalo na tračnicah, ko je čeznje zapeljal vlak 24ur.com V Indiji se je skupina 20 delavcev peš odpravila proti železniški postaji, da bi z vlakom odpotovali domov v svoje vasi v drugi zvezni državi. Spali so na tračnicah, ko je čeznje zapeljal vlak. Šestnajst jih je umrlo, en je poškodovan in se zdravi v bolnišnici. Ni jasno, zakaj so moški ogrožali svoja življenja in spali na tračnicah. Morda so mislili, da med karanteno zaradi epidemije novega koron...

