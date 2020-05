Tri dame pred novo avanturo: "Vse se začne z ljubeznijo" SiOL.net Lepota, ki prihaja od znotraj, ker se imamo rade in uživamo v skrbi zase, se pozna tudi na sijočem videzu kože. Z lepo kožo smo samozavestnejše in neustavljive. Tako neustavljive kot tri sijoče dame, ki so se podale na novo potovanje in pri tem odkrile zaveznika, ki jim stoji ob strani.

Oglasi