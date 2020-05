Trije v karanteni v Sežani Primorske novice Prejšnji četrtek so namestitev za Slovence, ki se vračajo iz tujine in morajo za sedem dni v karanteno, preselili iz Postojne v Sežano. En teden ni bilo potreb po namestitvah, včeraj ponoči pa so prišle tri osebe. Stikov z zunanjostjo ne bodo imele.

