Primož Roglič danes na sedmi etapi dirke po Italiji Sportal Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo danes nastopil na sedmi etapi virtualne dirke po Italiji. Na sporedu bo 15,7 kilometra dolg kronometer, ki bo simulacija 21. etape letošnjega Gira od Cernusca sul Naviglia do Milana, so sporočili prireditelji.

