Središče Ljubljane je včeraj, že drugi petek zapored, zavzela množica protestnikov na kolesih, ki so izrazili veliko nezadovoljstvo nad vlado Janeza Janše. Medtem ko policija govori o 5500 udeležencih, so prireditelji prepričani, da jih je bilo okoli deset tisoč. Čeprav je bilo sprva načrtovano, da bo protest potekal neposredno v bližini parlamenta, so bili kolesarji primorani svoje načrte spremen ...