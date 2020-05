Koprski policisti so bili včeraj ob 16.30 obveščeni o eksploziji v Žusterni v ulici Dolga reber. Nemudoma so odšli na kraj in ga zavarovali. Pri ogledu kraja eksplozije so sodelovali tudi bombni tehniki iz Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 32-letni domačin sosedom, s katerimi je v sporu, nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Ne ...