Redke izdaje Harryja Potterja vredne več tisoč evrov našla v zabojniku za smeti 24ur.com Avkcijska hiša Hansons Auctioneers bo 21. maja na spletni dražbi ponudila tri prve izdaje knjige Harry Potter in kamen modrosti britanske avtorice J. K. Rowling. Sedanja lastnica jih je pred 12 leti našla v zabojniku za smeti in jih pospravila na podstrešje. Knjige so po pisanju britanskega BBC vredne več tisoč evrov.

