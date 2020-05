Gliha: Sramotno je, da politiki skušajo dokazati, da so pomembnejši od Čeferina 24ur.com Aktualni trener slovenske mlade nogometne reprezentance Primož Gliha meni, da je pandemija novega koronavirusa za nogometaše in trenerje idealna priložnost za individualni napredek, za katerega že 20–30 let niso imeli toliko časa. Obenem je prepričan, da naša politika ne zna izkoristiti tega, da ima na položaju predsednika Uefe Slovenca – Aleksandra Čeferina.

